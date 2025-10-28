Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море
18:17 28.10.2025 (обновлено: 18:51 28.10.2025)
Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море
в мире
ямайка
сша
куба
всемирная метеорологическая организация
ямайка
сша
куба
в мире, ямайка, сша, куба, всемирная метеорологическая организация
В мире, Ямайка, США, Куба, Всемирная метеорологическая организация
Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море

IFRC: ураган «Мелисса» может затронуть 1,5 млн человек в Карибском море

© Getty Images / U.S. Air Force/Lt. Col. Mark WitheeУраган "Мелисса" над Карибским морем. 27 октября 2025
Ураган Мелисса над Карибским морем. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / U.S. Air Force/Lt. Col. Mark Withee
Ураган "Мелисса" над Карибским морем. 27 октября 2025
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек могут быть затронуты ураганом "Мелисса" в Карибском море, сообщили в среду в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
"По нашим оценкам, порядка 1,5 миллиона человек окажутся затронуты ураганом в эпицентре шторма. Это очень, очень масштабный шторм, простирающийся на сотни километров, его эффект в виде обильных дождей будет длиться днями", - сказал на брифинге в Женеве глава делегации МФКК в Карибском регионе Неджефор Мгенди.
Люди во время приближения урагана Мелисса на побережье Кингстона, Ямайка. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Вчера, 02:45
По его словам, в эти цифры входят граждане, жилища которых будут затоплены и разрушены, которые будут вынуждены покинуть свои дома и пострадают от урагана - в том числе, семьи, которые все еще восстанавливаются после урагана "Берилл", обрушившегося на регион 16 месяцев назад.
"Прогнозы указывают на то, что общее количество осадков может утроиться по сравнению с уровнем, зафиксированным во время урагана "Берил", из-за медленного движения циклона "Мелисса" и его огромного ливневого потенциала. Экстремальные ливни, шторм и продолжительные ветра могут привести к серьёзному повреждению инфраструктуры, изоляции населённых пунктов и прекращению предоставления основных услуг на несколько недель", - сказал он.
Во Всемирной метеорологический организации ураган назвали "штормом века". По ее оценкам, в некоторые дни он принесет метр осадков, скорость ветра будет достигать 300 км/ч.
"Может быть, шторм не самый мощный для карибского региона, но самый разрушительный для Ямайки. Она столкнется с сильнейшими последствиями в истории", - сказала на брифинге специалист ВМО по тропическим циклонам Энн-Клэр Фонтан.
Ранее в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что в эпицентре урагана прогнозируется полное разрушение конструкций.
Торнадо - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Ледники и ураганы: чем аукнется глобальное потепление
9 сентября, 19:41
Кроме того, в американском ведомстве предупредили о предстоящем ударе урагана по восточной части Кубы, Гаити, Багамским, Каймановым и Бермудским островам.
Ожидается, что страны Карибского бассейна, включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, столкнутся с несколькими днями непогоды, которая может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.
По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.
Шторм Мелисса. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Шторм "Мелисса" усилился до урагана первой категории
25 октября, 23:13
 
В миреЯмайкаСШАКубаВсемирная метеорологическая организация
 
 
Версия 2023.1 Beta
