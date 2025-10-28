Ураган "Мелисса" может затронуть 1,5 миллиона человек в Карибском море

ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек могут быть затронуты ураганом "Мелисса" в Карибском море, сообщили в среду в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

"По нашим оценкам, порядка 1,5 миллиона человек окажутся затронуты ураганом в эпицентре шторма. Это очень, очень масштабный шторм, простирающийся на сотни километров, его эффект в виде обильных дождей будет длиться днями", - сказал на брифинге в Женеве глава делегации МФКК в Карибском регионе Неджефор Мгенди.

По его словам, в эти цифры входят граждане, жилища которых будут затоплены и разрушены, которые будут вынуждены покинуть свои дома и пострадают от урагана - в том числе, семьи, которые все еще восстанавливаются после урагана "Берилл", обрушившегося на регион 16 месяцев назад.

"Прогнозы указывают на то, что общее количество осадков может утроиться по сравнению с уровнем, зафиксированным во время урагана "Берил", из-за медленного движения циклона "Мелисса" и его огромного ливневого потенциала. Экстремальные ливни, шторм и продолжительные ветра могут привести к серьёзному повреждению инфраструктуры, изоляции населённых пунктов и прекращению предоставления основных услуг на несколько недель", - сказал он.

Во Всемирной метеорологический организации ураган назвали "штормом века". По ее оценкам, в некоторые дни он принесет метр осадков, скорость ветра будет достигать 300 км/ч.

"Может быть, шторм не самый мощный для карибского региона, но самый разрушительный для Ямайки . Она столкнется с сильнейшими последствиями в истории", - сказала на брифинге специалист ВМО по тропическим циклонам Энн-Клэр Фонтан.

Ранее в Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что в эпицентре урагана прогнозируется полное разрушение конструкций.

Кроме того, в американском ведомстве предупредили о предстоящем ударе урагана по восточной части Кубы Гаити , Багамским, Каймановым и Бермудским островам.

Ожидается, что страны Карибского бассейна , включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, столкнутся с несколькими днями непогоды, которая может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах.

Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.