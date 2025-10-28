Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости заявил, что в России нужно создавать больше отечественных и международных литературных премий.
"В России не так много премий: вот "Слово", "Большая книга"… У нас их не то что много, у нас мало премий, на самом деле", - заявил писатель.
По его словам, в России сейчас литературная жизнь "куда более насыщенная", а отечественные премии вручаются два-три раза в год. Они привел пример Италию, где в каждом районе есть по три своих премии, как и в каждом немецком городе. Прилепин отметил, что они являются формой поддержки государством литераторов.
"Нам и своих надо больше, а уж международных - надо еще больше", - заключил Прилепин.
Национальная литературная премия "Большая книга" вручается в России с 2005 года, с юбилейного 20-го сезона, который открылся в текущем году, премия присуждается за одно произведение в каждой из двух номинаций: "Художественная литература" и "Нон-фикшн". Национальная литературная премия "Слово" была учреждена в 2024 году Российским книжным союзом и Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, в России присуждается еще ряд литературных премий, среди которых "Ясная Поляна", Международная премия имени Фазиля Искандера, Национальная литературная премия имени Д. А. Гранина, премия "История будущего", премия "Русский детектив", а также ежегодный национальный конкурс "Книга года" и ряд других.