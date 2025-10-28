Рейтинг@Mail.ru
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:57 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/literatura-2051072182.html
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий - РИА Новости, 28.10.2025
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий
Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости заявил, что в России нужно создавать больше отечественных и международных литературных премий. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:57:00+03:00
2025-10-28T02:57:00+03:00
культура
россия
италия
захар прилепин
фазиль искандер
российский книжный союз
президентский фонд культурных инициатив
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_96a045b1ceed54209d1fe09e0db7b366.jpg
https://ria.ru/20251028/literatura-2051070382.html
https://ria.ru/20251027/prilepin-2050804019.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_4225418a8313f10ee4b0173c0f032f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, захар прилепин, фазиль искандер, российский книжный союз, президентский фонд культурных инициатив, культура
Культура, Россия, Италия, Захар Прилепин, Фазиль Искандер, Российский Книжный Союз, Президентский фонд культурных инициатив, Культура
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий

Захар Прилепин: литературных премий в России должно быть больше

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в беседе с РИА Новости заявил, что в России нужно создавать больше отечественных и международных литературных премий.
России не так много премий: вот "Слово", "Большая книга"… У нас их не то что много, у нас мало премий, на самом деле", - заявил писатель.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе
02:33
По его словам, в России сейчас литературная жизнь "куда более насыщенная", а отечественные премии вручаются два-три раза в год. Они привел пример Италию, где в каждом районе есть по три своих премии, как и в каждом немецком городе. Прилепин отметил, что они являются формой поддержки государством литераторов.
"Нам и своих надо больше, а уж международных - надо еще больше", - заключил Прилепин.
Национальная литературная премия "Большая книга" вручается в России с 2005 года, с юбилейного 20-го сезона, который открылся в текущем году, премия присуждается за одно произведение в каждой из двух номинаций: "Художественная литература" и "Нон-фикшн". Национальная литературная премия "Слово" была учреждена в 2024 году Российским книжным союзом и Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, в России присуждается еще ряд литературных премий, среди которых "Ясная Поляна", Международная премия имени Фазиля Искандера, Национальная литературная премия имени Д. А. Гранина, премия "История будущего", премия "Русский детектив", а также ежегодный национальный конкурс "Книга года" и ряд других.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин
Вчера, 04:06
 
КультураРоссияИталияЗахар ПрилепинФазиль ИскандерРоссийский Книжный СоюзПрезидентский фонд культурных инициативКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала