Лавров проводит встречу с советником президента Словакии - РИА Новости, 28.10.2025
14:44 28.10.2025 (обновлено: 15:56 28.10.2025)
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии
в мире
россия
словакия
минск
сергей лавров
ян кубиш
россия
словакия
минск
в мире, россия, словакия, минск, сергей лавров, ян кубиш
В мире, Россия, Словакия, Минск, Сергей Лавров, Ян Кубиш
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии

Лавров проводит встречу с советником президента Словакии Кубишем в Минске

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем в Минске, сообщили в МИД РФ.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
В миреРоссияСловакияМинскСергей ЛавровЯн Кубиш
 
 
Заголовок открываемого материала