https://ria.ru/20251028/lavrov-2051208976.html
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с главным советником президента Словакии по международным вопросам Яном Кубишем в Минске, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:44:00+03:00
2025-10-28T14:44:00+03:00
2025-10-28T15:56:00+03:00
в мире
россия
словакия
минск
сергей лавров
ян кубиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225948_38:48:1243:726_1920x0_80_0_0_e67d165bb4bea1a7ba05e4204cd91d61.jpg
https://ria.ru/20251028/alyans-2051149686.html
россия
словакия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051225948_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_c4b69a1aefec7380d6ba652f194ef810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, минск, сергей лавров, ян кубиш
В мире, Россия, Словакия, Минск, Сергей Лавров, Ян Кубиш
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии
Лавров проводит встречу с советником президента Словакии Кубишем в Минске