Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров
Позиция элит ЕС и НАТО в связи с неудачей их плана по стратегическому поражению России мешает диалогу по безопасности Евразии, рассказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.10.2025
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров
