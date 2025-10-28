Рейтинг@Mail.ru
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051194357.html
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров
Позиция элит ЕС и НАТО в связи с неудачей их плана по стратегическому поражению России мешает диалогу по безопасности Евразии, рассказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:17:00+03:00
2025-10-28T14:17:00+03:00
в мире
россия
евразия
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Евразия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Позиция Запада мешает диалогу по безопасности Евразии, заявил Лавров

Лавров: позиция элит ЕС и НАТО мешает диалогу по безопасности Евразии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Позиция элит ЕС и НАТО в связи с неудачей их плана по стратегическому поражению России мешает диалогу по безопасности Евразии, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безопасность предполагает успокоение и урегулирование всех конфликтов на евразийском континенте. Конечно, то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемая элита НАТО и ЕС делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражение, это мешает нормальному диалогу", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов на полях международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал невозможность нанесения стратегического поражения России.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место
27 июня, 22:04
 
В миреРоссияЕвразияСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала