Лавров проводит встречу с коллегой из Мьянмы
Лавров проводит встречу с коллегой из Мьянмы - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров проводит встречу с коллегой из Мьянмы
Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Минске встречу с коллегой из Мьянмы Тан Свеем, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:16:00+03:00
в мире
россия
мьянма
минск
сергей лавров
россия
мьянма
минск
в мире, россия, мьянма, минск, сергей лавров
Лавров проводит встречу с коллегой из Мьянмы
Лавров проводит в Минске встречу с главой МИД Мьянмы Тан Свеем