Лавров заявил, что Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 28.10.2025
13:57 28.10.2025
Лавров заявил, что Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров заявил, что Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москве нужны гарантии, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесёт результат, Россия к результату готова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов (России и США - ред.) принесёт конкретный результат, мы к этому результату готовы, более того мы в Анкоридже, когда была встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, поддержали те предложения, которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву", - сказал он по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия заинтересована в сотрудничестве с США в авиасообщении, заявил Лавров
