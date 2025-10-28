https://ria.ru/20251028/lavrov-2051184856.html
Лавров заявил, что Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
Москве нужны гарантии, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесёт результат, Россия к результату готова, заявил министр... РИА Новости, 28.10.2025
Лавров заявил, что Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
Лавров: Россия ждёт конкретного результата от встречи Путина и Трампа