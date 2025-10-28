Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы у всех стран было равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности, но никто не может укреплять безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия выступает за то, чтобы у каждого государства было равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности от военно-политического нейтралитета до участия в союзах, но это право выбора не может осуществляться в отрыве от другого не менее важного правила - никто не может укреплять свою безопасность за счёт других", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Министр отметил, что ни одна страна, группа стран или организация не должны претендовать на региональное доминирование, но НАТО занимается ровно этим.