Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности - РИА Новости, 28.10.2025
13:20 28.10.2025
Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности
Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности
2025
в мире, россия, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Лавров заявил о праве стран выбирать способ обеспечения безопасности

Лавров выступил за равное право стран на выбор способов обеспечения безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы у всех стран было равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности, но никто не может укреплять безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия выступает за то, чтобы у каждого государства было равное право на выбор способов обеспечения своей безопасности от военно-политического нейтралитета до участия в союзах, но это право выбора не может осуществляться в отрыве от другого не менее важного правила - никто не может укреплять свою безопасность за счёт других", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Министр отметил, что ни одна страна, группа стран или организация не должны претендовать на региональное доминирование, но НАТО занимается ровно этим.
"Продвигая базовые постулаты евразийской безопасности на многосторонних площадках, Россия стремится внедрять их на практике через заключение двусторонних соглашений", - заключил Лавров.
Лавров о несогласии России с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров
В миреРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
