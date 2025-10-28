Рейтинг@Mail.ru
Лавров дал оценку состоянию архитектуры безопасности в Евразии
13:14 28.10.2025 (обновлено: 14:22 28.10.2025)
Лавров дал оценку состоянию архитектуры безопасности в Евразии
Лавров о приготовлениях Европы к большой войне
Лавров о приготовлениях Европы к большой войне
Лавров дал оценку состоянию архитектуры безопасности в Евразии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он рассказал о новых угрозах со стороны НАТО в Евразии, о перспективах урегулирования на Украине и встречи лидеров России и США. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Об агрессивных планах Запада

Как отметил министр, Москва не допустит, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса:
«

"Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. Так, в июле Франция и Британия условились о координации ядерных сил и создали "некую Антанту" для разработки ракетных систем. В то же время Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, на днях заговорили о придании ему ядерного измерения.
Беспокойство вызывают и планы активизации НАТО в Арктике, также альянс стремится "застолбить" себе место в Тихом океане, его цель — сдерживание Китая и изоляция России:
«
"Мы неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
21 октября, 03:17

О будущей архитектуре безопасности

Глава МИД указал, что расширение альянса не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. Многие западные страны не могут признать завершение доминирования и наступление новой исторической эпохи:
«
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Россия выступает за то, чтобы у всех стран было равное право на выбор способов обеспечения безопасности, но никто не может укреплять ее за счет других:
«

"Мы не указываем и не собираемся указывать, кому с кем сотрудничать, но ставим вопрос по-другому. Почему бы не подумать о создании общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех расположенных в Евразии стран и объединений?"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Лавров напомнил, что с такой идеей выступил президент Владимир Путин. Смысл этой концепции заключается в том, чтобы применить принцип "региональным проблемам — региональные решения", также она будет действовать на основе равенства и неделимости. Сейчас в Евразии нет объединения для обмена мнениями всех стран региона.
Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин
28 мая, 09:55

Об урегулировании на Украине

Лавров пояснил, что именно европейские члены НАТО затягивают конфликт, накачивая киевский режим оружием и деньгами:
«
"Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Россия надеется, что глава Белого дома Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые согласованы на саммите на Аляске и выработаны на основе предложений Вашингтона. Также Москве нужны гарантии, что встреча президентов стран принесет результат:
«

"Мы к этому результату готовы, более того, мы в Анкоридже, когда была встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, поддержали те предложения, которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
24 октября, 17:37

Об отношениях с Вашингтоном

Россия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения и предложила это еще в начале года:
«

"Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Москва рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Чтобы заниматься новым соглашением, нужна другая атмосфера в отношениях, прогресс налицо, но нужен диалог.
Лавров также отметил, что пока не получал реакцию на испытания крылатой ракеты "Буревестник":
«

"По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
27 октября, 09:40
 
РоссияЕвразияУкраинаДональд ТрампНАТОСергей ЛавровВ миреСНГВладимир ПутинКитай
 
 
