МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он рассказал о новых угрозах со стороны НАТО в Евразии, о перспективах урегулирования на Украине и встречи лидеров России и США. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Об агрессивных планах Запада

Как отметил министр, Москва не допустит, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса:

« "Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. Так, в июле Франция и Британия условились о координации ядерных сил и создали "некую Антанту" для разработки ракетных систем. В то же время Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, на днях заговорили о придании ему ядерного измерения.

Беспокойство вызывают и планы активизации НАТО в Арктике, также альянс стремится "застолбить" себе место в Тихом океане, его цель — сдерживание Китая и изоляция России:

« "Мы неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

О будущей архитектуре безопасности

Глава МИД указал, что расширение альянса не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. Многие западные страны не могут признать завершение доминирования и наступление новой исторической эпохи:

« "В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Россия выступает за то, чтобы у всех стран было равное право на выбор способов обеспечения безопасности, но никто не может укреплять ее за счет других:

« "Мы не указываем и не собираемся указывать, кому с кем сотрудничать, но ставим вопрос по-другому. Почему бы не подумать о создании общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех расположенных в Евразии стран и объединений?" Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Лавров напомнил, что с такой идеей выступил президент Владимир Путин. Смысл этой концепции заключается в том, чтобы применить принцип "региональным проблемам — региональные решения", также она будет действовать на основе равенства и неделимости. Сейчас в Евразии нет объединения для обмена мнениями всех стран региона.

Об урегулировании на Украине

Лавров пояснил, что именно европейские члены НАТО затягивают конфликт, накачивая киевский режим оружием и деньгами:

« "Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Россия надеется, что глава Белого дома Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые согласованы на саммите на Аляске и выработаны на основе предложений Вашингтона. Также Москве нужны гарантии, что встреча президентов стран принесет результат:

« "Мы к этому результату готовы, более того, мы в Анкоридже, когда была встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, поддержали те предложения, которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф привозил в Москву". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Об отношениях с Вашингтоном

Россия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения и предложила это еще в начале года:

« "Пока из наших разговоров с американскими коллегами ощущаем, что это не их приоритет". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Москва рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Чтобы заниматься новым соглашением, нужна другая атмосфера в отношениях, прогресс налицо, но нужен диалог.

Лавров также отметил, что пока не получал реакцию на испытания крылатой ракеты "Буревестник":