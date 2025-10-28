https://ria.ru/20251028/lavrov-2051141549.html
Лавров оценил перспективы диалога с нынешними элитами ЕС
Перспектива диалога с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:29:00+03:00
2025-10-28T12:29:00+03:00
2025-10-28T12:44:00+03:00
Лавров оценил перспективы диалога с нынешними элитами ЕС
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Перспектива диалога с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Другое дело, что нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.