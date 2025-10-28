Лавров оценил перспективы диалога с нынешними элитами ЕС

"Другое дело, что нынешние элиты ЕС и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику. Политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. Как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматривается", - сказал министр, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.