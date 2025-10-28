Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили ситуацию в Боснии и подтвердили курс на укрепление партнерства между Республикой Сербской и Россией, сообщили в МИД РФ.