Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 28.10.2025 (обновлено: 15:52 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051126021.html
Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине
Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили ситуацию в Боснии и подтвердили курс на укрепление... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:39:00+03:00
2025-10-28T15:52:00+03:00
в мире
россия
босния
республика сербская
сергей лавров
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051224935_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_c9e414c4390458a19129ab8e0973d673.jpg
https://ria.ru/20251003/dodik-2046113670.html
россия
босния
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051224935_72:0:991:689_1920x0_80_0_0_4c80ef933e88d7b7199eaee4a3e8581f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, босния, республика сербская, сергей лавров, милорад додик
В мире, Россия, Босния, Республика Сербская, Сергей Лавров, Милорад Додик
Лавров и Додик обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине

Лавров и Додик договорились об укреплении партнерства РФ и Республики Сербской

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили ситуацию в Боснии и подтвердили курс на укрепление партнерства между Республикой Сербской и Россией, сообщили в МИД РФ.
Встреча Сергея Лаврова и Милорада Додика состоялась в Минске на полях международной конференции по евразийской безопасности.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в боснийском урегулировании в контексте внутриполитического кризиса в Боснии и Герцеговине (БиГ). Выражена принципиальная поддержка общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года как безальтернативной основы мира и безопасности в стране и западнобалканском регионе. Подтвержден курс на укрепление партнерских связей между Россией и Республикой Сербской", - говорится в сообщении о встрече на сайте МИД РФ.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС
3 октября, 10:32
 
В миреРоссияБоснияРеспублика СербскаяСергей ЛавровМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала