Адвокат рассказал, сколько потребуется на рассмотрение апелляции Кузнецова
Адвокат рассказал, сколько потребуется на рассмотрение апелляции Кузнецова
Верховный кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток", на... РИА Новости, 28.10.2025
Адвокат Канестрини: рассмотрение апелляции Кузнецова займет месяц