Адвокат рассказал, сколько потребуется на рассмотрение апелляции Кузнецова

РИМ, 28 окт - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток", на решение о его экстрадиции в Германию, рассмотрение займет около месяца, заявил РИА Новости итальянский адвокат Никола Канестрини.

"Я подам апелляцию в ближайшие дни. У нас есть 5 дней с момента уведомления арестованного. На рассмотрение Верховный суд отводит около месяц", - сказал Канестрини.