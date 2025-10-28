Рейтинг@Mail.ru
14:58 28.10.2025
Верховный кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток", на... РИА Новости, 28.10.2025
Адвокат рассказал, сколько потребуется на рассмотрение апелляции Кузнецова

Адвокат Канестрини: рассмотрение апелляции Кузнецова займет месяц

Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ. Архивное фото
РИМ, 28 окт - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии рассмотрит апелляцию защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток", на решение о его экстрадиции в Германию, рассмотрение займет около месяца, заявил РИА Новости итальянский адвокат Никола Канестрини.
"Я подам апелляцию в ближайшие дни. У нас есть 5 дней с момента уведомления арестованного. На рассмотрение Верховный суд отводит около месяц", - сказал Канестрини.
В понедельник суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры.
На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство. Заседание по этому делу состоялось в Болонье в минувший четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Европейцам приготовиться: теракт на "Северных потоках" был первой ласточкой
23 октября, 08:00
 
