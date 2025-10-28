Российских туристов предупредили о росте заболеваемости лихорадками на Кубе

МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости лихорадками денге, чикунгунья и оропуш, которые передаются через укусы комаров, фиксируется на Кубе, туристам необходимо учитывать это при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности, сообщили в российском посольстве на Кубе.

Пребывающим на острове российским гражданам дипломаты рекомендовали не находиться рядом со стоячей пресной водой, использовать антимоскитные средства и носить закрытую одежду ранним утром и вечером.

Лихорадки денге, чикунгунья и оропуш - это вирусные инфекции, передающиеся человеку через укусы инфицированных комаров. Все три заболевания проявляются в виде высокой температуры, сильной головной и мышечной боли, болей в суставах, сыпи и общей слабости. При сложных формах денге возможны кровотечения и резкое падение тромбоцитов, при чикунгунье характерна выраженная суставная боль, которая может сохраняться неделями, а оропуш обычно вызывает кратковременную лихорадку с высыпанием и светобоязнью.