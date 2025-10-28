Российских туристов предупредили о росте заболеваемости лихорадками на Кубе

https://ria.ru/20251028/kuba-2051066901.html
МЕХИКО, 28 окт - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости лихорадками денге, чикунгунья и оропуш, которые передаются через укусы комаров, фиксируется на Кубе, туристам необходимо учитывать это при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности, сообщили в российском посольстве на Кубе.
"Министерство здравоохранения Кубы
проинформировало о сезонном росте в стране заболеваемости лихорадками денге, чикунгунья и оропуш, которые передаются через укусы инфицированных комаров. Просим учитывать данный фактор при посещении Кубы и соблюдать необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.
Пребывающим на острове российским гражданам дипломаты рекомендовали не находиться рядом со стоячей пресной водой, использовать антимоскитные средства и носить закрытую одежду ранним утром и вечером.
Лихорадки денге, чикунгунья и оропуш - это вирусные инфекции, передающиеся человеку через укусы инфицированных комаров. Все три заболевания проявляются в виде высокой температуры, сильной головной и мышечной боли, болей в суставах, сыпи и общей слабости. При сложных формах денге возможны кровотечения и резкое падение тромбоцитов, при чикунгунье характерна выраженная суставная боль, которая может сохраняться неделями, а оропуш обычно вызывает кратковременную лихорадку с высыпанием и светобоязнью.