https://ria.ru/20251028/krym-2051107982.html
Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ
Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 28.10.2025
Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ
Задержанный 19-летний житель Симферополя заявил на видео от ФСБ РФ, что сотрудничал с СБУ с 3 сентября. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:32:00+03:00
2025-10-28T10:32:00+03:00
2025-10-28T10:56:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
киев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3205a16a5efea91a4382a3dc3af7938b.jpg
https://ria.ru/20251028/kazakhstan-2051091966.html
симферополь
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be4721bad5c0a99f6f37861bc09554f8.jpg
Задержание в Крыму 19-летнего местного жителя, завербованного спецслужбами Украины
В Крыму 19-летний местный житель, завербованный спецслужбами Украины, планировал подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по региону, теракт предотвращен, мужчину арестовали.
2025-10-28T10:32
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Россия, Киев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ
Задержанный по делу о теракте житель Симферополя сотрудничал с СБУ с 3 сентября