Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 28.10.2025
10:32 28.10.2025 (обновлено: 10:56 28.10.2025)
Задержанный житель Симферополя признался, что сотрудничал с СБУ
Задержанный 19-летний житель Симферополя заявил на видео от ФСБ РФ, что сотрудничал с СБУ с 3 сентября. РИА Новости, 28.10.2025
Задержание в Крыму 19-летнего местного жителя, завербованного спецслужбами Украины
В Крыму 19-летний местный житель, завербованный спецслужбами Украины, планировал подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по региону, теракт предотвращен, мужчину арестовали.
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанный 19-летний житель Симферополя заявил на видео от ФСБ РФ, что сотрудничал с СБУ с 3 сентября.
"В начале сентября этого года числа 3-го на меня вышел человек, который предложил мне подработку. Представился он Сергеем, сотрудником СБУ", - признался задержанный.
Также на видео ФСБ показана переписка агента Киева с куратором, в которой последний дает подробную инструкцию злоумышленнику.
"Завтра утром идешь и смотришь выезд служебной тачки. Фиксируешь и присылаешь мне, также напиши время выезда. Подошел - положил и ушел. Все как и планировали, минуя камеры по маршруту его следования", - написал куратор.
"Хорошо", - ответил агент СБУ.
