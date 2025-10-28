Рейтинг@Mail.ru
В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг - РИА Новости, 28.10.2025
06:56 28.10.2025 (обновлено: 12:17 28.10.2025)
В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг
В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг - РИА Новости, 28.10.2025
В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг
В Крыму появится "Республика севастопольских виноделов" — Первый винодельческий коворкинг, рассказал РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:56:00+03:00
2025-10-28T12:17:00+03:00
севастополь
республика крым
бельбек
олег николаев (политик)
деловая россия
общество
севастополь
республика крым
бельбек
севастополь, республика крым, бельбек, олег николаев (политик), деловая россия, общество
Севастополь, Республика Крым, Бельбек, Олег Николаев (политик), Деловая Россия, Общество
В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг

Первый винодельческий коворкинг откроют в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В Крыму появится "Республика севастопольских виноделов" — Первый винодельческий коворкинг, рассказал РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Разместится он в крупнейшем на Юге России терруаре вина "Палакия", созданном на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек. Терруар объединил более двух десятков винодельческих хозяйств на площади 800 гектаров.
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Севастополе откроют уникальный терруар вина
7 июля, 06:05
"Проект реализуют на площади более 170 гектаров неиспользуемых земель Севастопольского винодельческого завода. Проект позиционируется как "инкубатор" для малых винодельческих хозяйств и станет первым на Крымском полуострове коворкингом для начинающих виноделов", — сказал Николаев.
По его словам, проект стал возможным благодаря открытости правительства Севастополя. Первые инвестиции составят более полумиллиарда рублей.
"Деньги будут вложены в обработку земель, закладку новых виноградников и закупку посадочного материала. В такую же сумму оценивается последующее строительство винодельни, дегустационных залов, эно- и агротуристической инфраструктуры", — добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что участники проекта получат виноградники площадью от двух гектаров, а также доступ к общим сервису и инфраструктуре: команде агрономов, логистике и каналам сбыта.
"Все это позволит снизить порог входа в отрасль. Мы не просто возрождаем виноградники и возвращаем сельскохозяйственные земли в экономический оборот, мы создаем новую экосистему. Здесь каждый сможет понять, как работает виноделие от А до Я. А потом — создать свое собственное дело", — считает Николаев.
Он подчеркнул, что это инвестиция не только в землю, но и в людей, а также в будущее Севастополя, который получит больше налоговых резидентов и доходов в бюджет.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России
28 марта, 07:02
 
СевастопольРеспублика КрымБельбекОлег Николаев (политик)Деловая РоссияОбщество
 
 
