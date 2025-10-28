Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/krozetto-2051271531.html
Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях
Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях - РИА Новости, 28.10.2025
Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях
Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории, даже с помощью союзников, считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:44:00+03:00
2025-10-28T17:44:00+03:00
в мире
россия
украина
республика крым
гуидо крозетто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521181_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fc313586da8aeacc0961e8b5f71c8a90.jpg
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050771460.html
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049620395.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521181_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3821aa143e9c5e02428532cebfecd8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, гуидо крозетто
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Гуидо Крозетто
Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях

Крозетто: Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 28 окт – РИА Новости. Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории, даже с помощью союзников, считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
«
"Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью", - заявляет он в готовящейся к публикации книге известного тележурналиста Бруно Веспы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине
26 октября, 19:37
По словам Крозетто, которые приводит газета Sole24Ore, он не знает, сможет ли Украина признать потерянные территории российскими.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
21 октября, 16:06
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымГуидо Крозетто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала