Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях

РИМ, 28 окт – РИА Новости. Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории, даже с помощью союзников, считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью", - заявляет он в готовящейся к публикации книге известного тележурналиста Бруно Веспы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.