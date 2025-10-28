Глава минобороны Италии сделал заявление об утраченных Украиной территориях

«

"Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью", - заявляет он в готовящейся к публикации книге известного тележурналиста Бруно Веспы.