В квартире пермского каннибала обнаружили труп, сообщил источник

ПЕРМЬ, 28 окт — РИА Новости. Тело мужчины нашли в квартире в Перми, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

« "По адресу, где жил Малышев, обнаружено тело мужчины", — рассказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК России пояснили, что сотрудники ведомства сейчас "устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города Перми".

« "В одной из квартир по улице Маршала Рыбалко (Кировский район — Прим. ред.) обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. С целью установления причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в ведомстве.

В местных пабликах появилась информация, что в квартире мужчины якобы умер его сосед, с которым они вместе выпивали.

Малышев был осужден за убийства как минимум двух человек и каннибализм. Маньяк орудовал в конце 90-х. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Мужчина вышел на свободу в конце 2022 года.

Преступник отбывал наказание в колонии в Пермском крае . Суд состоялся в 2002 году, его приговорили к 23 годам колонии строгого режима после курса принудительного лечения.

СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных преступных эпизода (хотя якобы полиграф показал его причастность к не менее восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал.