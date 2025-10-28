Рейтинг@Mail.ru
В квартире пермского каннибала обнаружили труп, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
19:42 28.10.2025 (обновлено: 21:36 28.10.2025)
В квартире пермского каннибала обнаружили труп, сообщил источник
В квартире пермского каннибала обнаружили труп, сообщил источник
Тело мужчины нашли в квартире в Перми, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия, Пермский край, Михаил Малышев
В квартире пермского каннибала обнаружили труп, сообщил источник

В квартире пермского людоеда Михаила Малышева нашли труп

Михаил Малышев
Михаил Малышев
Михаил Малышев. Архивное фото
Михаил Малышев. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 окт — РИА Новости. Тело мужчины нашли в квартире в Перми, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По адресу, где жил Малышев, обнаружено тело мужчины", — рассказал собеседник агентства.
В следственном управлении СК России пояснили, что сотрудники ведомства сейчас "устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города Перми".
"В одной из квартир по улице Маршала Рыбалко (Кировский район — Прим. ред.) обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. С целью установления причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в ведомстве.
Малышев жил в Кировском районе Перми.
В местных пабликах появилась информация, что в квартире мужчины якобы умер его сосед, с которым они вместе выпивали.
Малышев был осужден за убийства как минимум двух человек и каннибализм. Маньяк орудовал в конце 90-х. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Мужчина вышел на свободу в конце 2022 года.
Преступник отбывал наказание в колонии в Пермском крае. Суд состоялся в 2002 году, его приговорили к 23 годам колонии строгого режима после курса принудительного лечения.
СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных преступных эпизода (хотя якобы полиграф показал его причастность к не менее восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал.
Как сообщало РИА Новости, после освобождения маньяка в регионе поднялась паника: многие жители опасались, что он не исправился и может снова совершить преступление. Особенно тревожным оказался тот факт, что после выхода на свободу Малышев продолжал жить в квартире на улице Маршала Рыбалко, в которой и совершал преступления.
