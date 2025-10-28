Рейтинг@Mail.ru
13:03 28.10.2025
Песков расценил заявление Туска как оправдание терроризма
© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Киева атаковать объекты РФ в Европе как оправдание терроризма.
Ранее Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Комментируя заявление Туска, Песков отметил, что слова польского премьера должны услышать в первую очередь в европейских столицах.
"На месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия", - сказал Песков.
Заголовок открываемого материала