https://ria.ru/20251028/kreml-2051145862.html
В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть
В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть - РИА Новости, 28.10.2025
В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть
Москва слышит заявления из Вашингтона о том, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:39:00+03:00
2025-10-28T12:39:00+03:00
2025-10-28T12:40:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
министерство финансов сша
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20251023/indiya-2049977521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, министерство финансов сша, роснефть, лукойл
В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство финансов США, Роснефть, ЛУКОЙЛ
В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть
Песков: Россия слышит призывы США прекратить закупать российскую нефть
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва слышит заявления из Вашингтона о том, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы слышим заявления из Вашингтона, и в том числе от президента (США Дональда - ред.) Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. Мы знаем, что многие страны отвечают на это, что они сами будут разбираться с тем, у кого и что покупать, и что наиболее соответствует национальным интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.