В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть

"Мы слышим заявления из Вашингтона, и в том числе от президента (США Дональда - ред.) Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. Мы знаем, что многие страны отвечают на это, что они сами будут разбираться с тем, у кого и что покупать, и что наиболее соответствует национальным интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.