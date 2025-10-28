Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала об опасности для кожи осенью
03:19 28.10.2025
Врач рассказала об опасности для кожи осенью
Врач рассказала об опасности для кожи осенью

Врач Маркова посоветовала осенью менять летние кремы на более питательные

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кожа с приходом осени сталкивается с сухим воздухом, похолоданием и ветром, поэтому легкие летние кремы необходимо сменить на более питательные и густые текстуры, содержащие в составе церамиды, сквалан, масла жожоба, ши или авокадо, рассказала РИА Новости заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.
"С приходом осени кожа сталкивается с сухим воздухом, похолоданием и ветром. Меняйте легкие летние кремы на более питательные и густые текстуры, содержащие в составе церамиды, сквалан, масла жожоба, ши или авокадо. Не забывайте про регулярное увлажнение и защиту кожи", - рассказала Маркова.
По ее словам, с похолоданием нужно перейти на более мягкие очищающие средства без спирта и агрессивных ПАВ. Это поможет сохранить естественный липидный барьер и предотвратить обезвоживание кожи. При этом, даже несмотря на снижение солнечной активности снижается, для лица и открытых зон рекомендуется использовать средства с SPF 30 в дневное время, добавила специалист.
"Осень - лучшее время для мягких химических пилингов, аппаратных и инъекционных процедур. В этот период особенно востребованы поверхностные пилинги - миндальный и молочный, биоревитализация, мезотерапия и уходовые процедуры с увлажнением и восстановлением. Также начинается сезон срединных пилингов и лазерных методик, так как снижается риск развития гиперпигментации", - отметила Маркова.
Собеседница агентства уточнила, что кожа губ лишена сальных желез, быстро теряет влагу, поэтому необходимо использовать бальзамы с воском, маслами, витамином Е. Хорошо работают средства с пантенолом для заживления трещинок.
