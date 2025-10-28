Россия призвала ратифицировать конвенцию ООН против киберпреступности

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, которую уже подписали представители 71 страны, сообщили в МИД РФ.

"Российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и соблюдение принципа суверенного равенства государств, в том числе информационном пространстве, в соответствии с уставом ООН", - подчеркнули также в МИД РФ.