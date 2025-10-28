https://ria.ru/20251028/konventsiya-2051110726.html
Россия призвала ратифицировать конвенцию ООН против киберпреступности
россия
оон
киберзащита
россия
россия, оон, киберзащита
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия призывает все государства-члены ООН подписать и ратифицировать конвенцию организации против киберпреступности, которую уже подписали представители 71 страны, сообщили в МИД РФ.
"Россия призывает все государства-члены Организации Объединённых Наций подписать и ратифицировать конвенцию ООН
против киберпреступности с целью ее скорейшего вступления в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что 25-26 числа во вьетнамском Ханое
представители 71 государства подписали эту конвенцию. От России
участвовал генеральный прокурор Александр Гуцан
.
"Российские дипломаты, представители других ведомств, разработчиков информационно-коммуникационных технологий и научно-академического сообщества нацелены на дальнейшее укрепление международного сотрудничества и соблюдение принципа суверенного равенства государств, в том числе информационном пространстве, в соответствии с уставом ООН", - подчеркнули также в МИД РФ.