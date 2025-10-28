ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она написала в Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она написала в социальной сети Х

"Выступая за мир, вы всегда будете на правильной стороне истории!" - написала Луна.

Конгрессвумен также поблагодарила пользователя социальной сети за поддержку ее усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Луна запустила онлайн-опрос среди пользователей Х о том, хотят ли они завершения конфликта между Россией и Украиной. По состоянию на 2.15 мск вторника, 96% пользователей ответили "да", 4% - "нет".

Ранее Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. В соцсети Х она заявила, что такие люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". Она также отмечала, что диалог с Россией - "единственный нерадиоактивный вариант" для тех, кто хочет мира.