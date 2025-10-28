Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kongressvumen-2051070791.html
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории - РИА Новости, 28.10.2025
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории
Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:38:00+03:00
2025-10-28T02:38:00+03:00
в мире
россия
украина
луна
кирилл дмитриев
конгресс сша
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050529406.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
россия
украина
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, луна, кирилл дмитриев, конгресс сша, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Луна, Кирилл Дмитриев, Конгресс США, Российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории

Сенатор Луна: выступая за мир, вы всегда будете на правильной стороне истории

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она написала в социальной сети Х.
"Выступая за мир, вы всегда будете на правильной стороне истории!" - написала Луна.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев
25 октября, 07:11
Конгрессвумен также поблагодарила пользователя социальной сети за поддержку ее усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, Луна запустила онлайн-опрос среди пользователей Х о том, хотят ли они завершения конфликта между Россией и Украиной. По состоянию на 2.15 мск вторника, 96% пользователей ответили "да", 4% - "нет".
Ранее Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. В соцсети Х она заявила, что такие люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". Она также отмечала, что диалог с Россией - "единственный нерадиоактивный вариант" для тех, кто хочет мира.
Луна на минувшей неделе провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаЛунаКирилл ДмитриевКонгресс СШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала