https://ria.ru/20251028/kongressvumen-2051070791.html
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории - РИА Новости, 28.10.2025
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории
Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:38:00+03:00
2025-10-28T02:38:00+03:00
2025-10-28T02:38:00+03:00
в мире
россия
украина
луна
кирилл дмитриев
конгресс сша
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050529406.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
россия
украина
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, луна, кирилл дмитриев, конгресс сша, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Луна, Кирилл Дмитриев, Конгресс США, Российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна рассказала, как оказаться на правильной стороне истории
Сенатор Луна: выступая за мир, вы всегда будете на правильной стороне истории
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.
Выступая за мир, человек всегда оказывается на правильной стороне истории, считает член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна, об этом она написала в социальной сети Х
.
"Выступая за мир, вы всегда будете на правильной стороне истории!" - написала Луна.
Конгрессвумен также поблагодарила пользователя социальной сети за поддержку ее усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, Луна запустила онлайн-опрос среди пользователей Х о том, хотят ли они завершения конфликта между Россией и Украиной. По состоянию на 2.15 мск вторника, 96% пользователей ответили "да", 4% - "нет".
Ранее Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. В соцсети Х она заявила, что такие люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". Она также отмечала, что диалог с Россией - "единственный нерадиоактивный вариант" для тех, кто хочет мира.
Луна на минувшей неделе провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.