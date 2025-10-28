Антиутопия Симоньян стала книгой месяца в сети "Читай-город"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала книгой месяца в октябре в сети книжных магазинов "Читай-город", общий тираж достиг 88 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

"Общий тираж антиутопии Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" достиг 88 000 экземпляров. В октябре роман стал "Книгой месяца" в сети "Читай-город", - говорится в сообщении

В пресс-службе добавили, что интерес к произведению, сочетающему библейские пророчества с сатирой на цифровые технологии, подтверждается не только высокими продажами, но и активной реакцией аудитории. Так, после старта продаж 31 июля по итогам августа книга возглавила список бестселлеров в сети "Читай-город". На интернет-площадках читатели оставили свыше 3,5 тысяч отзывов.

Кроме того, роман и его автор номинированы на национальную литературную премию "Слово". Первые списки финалистов будут объявлены 30 ноября, напомнили в пресс-службе.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.

Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.