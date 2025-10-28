Рейтинг@Mail.ru
Антиутопия Симоньян стала книгой месяца в сети "Читай-город"
Культура
 
28.10.2025
Антиутопия Симоньян стала книгой месяца в сети "Читай-город"
© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Книга главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стала книгой месяца в октябре в сети книжных магазинов "Читай-город", общий тираж достиг 88 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Общий тираж антиутопии Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" достиг 88 000 экземпляров. В октябре роман стал "Книгой месяца" в сети "Читай-город", - говорится в сообщении.
Маргарита Симоньян поблагодарила Путина за возможность работать и защищать свои убеждения - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения
17 октября, 20:50
В пресс-службе добавили, что интерес к произведению, сочетающему библейские пророчества с сатирой на цифровые технологии, подтверждается не только высокими продажами, но и активной реакцией аудитории. Так, после старта продаж 31 июля по итогам августа книга возглавила список бестселлеров в сети "Читай-город". На интернет-площадках читатели оставили свыше 3,5 тысяч отзывов.
Кроме того, роман и его автор номинированы на национальную литературную премию "Слово". Первые списки финалистов будут объявлены 30 ноября, напомнили в пресс-службе.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.
Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Москалькова вручила Симоньян награду за защиту прав человека
17 октября, 19:10
 
КультураМоскваМаргарита Симоньян
 
 
