Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал изменить современный курс в отношении проблем климата, чтобы избежать критических ситуаций в будущем.
В интервью изданию Guardian Гутерреш заявил, что человечество "потерпело неудачу" и должно признать, что людям не удалось избежать превышения температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия в ближайшие несколько лет.
"Совершенно необходимо изменить курс, чтобы обеспечить как можно более короткие и малоинтенсивные выбросы, чтобы избежать критических ситуаций... Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее", - утверждает генсек ООН.
Парижское соглашение по климату, выработанное в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.
