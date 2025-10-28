Рейтинг@Mail.ru
05:00 28.10.2025
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал изменить современный курс в отношении проблем климата, чтобы избежать критических ситуаций в будущем. РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
антониу гутерреш
оон
в мире, россия, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата

© Getty Images / Michael M. SantiagoГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© Getty Images / Michael M. Santiago
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал изменить современный курс в отношении проблем климата, чтобы избежать критических ситуаций в будущем.
В интервью изданию Guardian Гутерреш заявил, что человечество "потерпело неудачу" и должно признать, что людям не удалось избежать превышения температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия в ближайшие несколько лет.
"Совершенно необходимо изменить курс, чтобы обеспечить как можно более короткие и малоинтенсивные выбросы, чтобы избежать критических ситуаций... Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее", - утверждает генсек ООН.
Парижское соглашение по климату, выработанное в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. В настоящее время участниками данного международного договора являются 198 стран, включая Россию. В рамках соглашения страны должны разработать определяемый на национальном уровне вклад - национальный план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата.
В миреРоссияАнтониу ГутеррешООН
 
 
