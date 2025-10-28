Союзники США стали считать Китай более надежным партнером, пишет FT

«

"Юго-Восточная Азия была среди тех, по кому предложенные пошлины ударили сильнее всего... В течение последовавших месяцев переговоров большинство стран ЮВА смогли снизить основную ставку до около 19%, но это испытание подточило их доверие к США", - отмечает Financial Times.