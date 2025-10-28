Союзники США стали считать Китай более надежным партнером, пишет FT

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Давние союзники США среди стран Юго-Восточной Азии стали считать Китай более надежным партнером, чем Штаты, на фоне внешней политики американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times.
"Страны Юго-Восточной Азии, которые десятки лет держались Вашингтона, все больше считают Китай более надежным партнером", - пишет издание.
По мнению эксперта в сфере геополитики и главы аналитической платформы AlphaGeo Парага Ханны, недоверие между США и странами ЮВА началось с выхода Вашингтона из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве во время первого президентского срока Трампа. После этого серьезный удар экономике региона нанесли торговые пошлины, введенные Трампом во время второго срока.
"Юго-Восточная Азия была среди тех, по кому предложенные пошлины ударили сильнее всего... В течение последовавших месяцев переговоров большинство стран ЮВА смогли снизить основную ставку до около 19%, но это испытание подточило их доверие к США", - отмечает Financial Times.
Кроме того, как пишет издание, не все страны региона с одобрением отнеслись к деловому подходу Трампа в дипломатии, а его выбор дипломатических представителей для региона некоторые сочли оскорбительным.
По мнению директора австралийского аналитического центра Институт Лоуи Сюзанны Пэттон, сокращение Агентства по международному развитию США (USAID) также подорвало "мягкую силу" Вашингтона в ЮВА в долгосрочной перспективе.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) – это соглашение, заключенное 11 странами-членами ТТП после выхода США. Оно было принято в декабре 2018 года. Великобритания стала первой страной, присоединившейся к соглашению с 2018 года. Теперь соглашение объединяет 12 государств. Общая численность населения составляет 580 миллионов человек, ВВП – 15% от мирового, около 14,7 триллиона долларов.
