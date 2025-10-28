Билл Гейтс оценил инвестиции Китая в термоядерный синтез

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир, его цитирует агентство Блумберг.