Билл Гейтс оценил инвестиции Китая в термоядерный синтез
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в... РИА Новости, 28.10.2025
Гейтс: Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир