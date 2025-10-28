Рейтинг@Mail.ru
Билл Гейтс оценил инвестиции Китая в термоядерный синтез
07:53 28.10.2025
Билл Гейтс оценил инвестиции Китая в термоядерный синтез
2025-10-28T07:53:00+03:00
2025-10-28T07:53:00+03:00
в мире
китай
сша
билл гейтс
microsoft corporation
китай
сша
Билл Гейтс оценил инвестиции Китая в термоядерный синтез

Гейтс: Китай инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь мир

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что Китай проводит впечатляющую работу в области термоядерного синтеза и инвестирует в него в два раза больше, чем весь остальной мир, его цитирует агентство Блумберг.
"Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет... Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый", - цитирует Гейтса.
Агентство подчеркивает, что бизнесмен заявил, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.
