Рейтинг@Mail.ru
Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией, заявил Кихара - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/kihara-2051080672.html
Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией, заявил Кихара
Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией, заявил Кихара - РИА Новости, 28.10.2025
Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией, заявил Кихара
Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, включая территориальный, заявил в ходе... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:46:00+03:00
2025-10-28T05:46:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
https://ria.ru/20251024/japonija-2050323935.html
https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041347577.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио
В мире, Япония, Россия, Токио
Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией, заявил Кихара

Генсек правительства Японии Кихара призвал поддерживать каналы общения с Россией

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, включая территориальный, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.
"Между Японией и Россией как между соседними странами остаётся множество нерешённых вопросов, поэтому необходимо поддерживать надлежащее взаимодействие с российской стороной", - отметил он.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
24 октября, 08:45
Говоря о территориальном вопросе, Кихара подчеркнул, что в нынешних условиях переговоры о мирном договоре не продвигаются, но правительство сохраняет нацеленность на разрешения вопроса о так называемых северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и заключение мирного договора.
"Необходимо продолжать настойчивые контакты с российской стороной в поисках выхода из сложившейся ситуации", - заявил генсек японского правительства.
Вместе с этим Кихара вновь повторил стандартную позицию о том, что Токио намерен продолжать поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на Россию.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
24 октября, 12:58
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
12 сентября, 05:49
 
В миреЯпонияРоссияТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала