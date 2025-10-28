Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 28.10.2025 (обновлено: 15:28 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/kiberprestuplenie-2051219601.html
МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве
МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве - РИА Новости, 28.10.2025
МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве
Киберпреступления составляют практически половину от общего количества преступлений, совершенных в Москве, рассказал замначальника управления по борьбе с... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:27:00+03:00
2025-10-28T15:28:00+03:00
общество
москва
владимир прасолов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20251025/putin-2050547280.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, владимир прасолов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Владимир Прасолов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве

МВД: киберпреступления составили почти половину от общего числа в Москве

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Киберпреступления составляют практически половину от общего количества преступлений, совершенных в Москве, рассказал замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.
"При снижении общего количества зарегистрированных преступлений на 3,5% одновременно идет также и снижение регистраций преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Тем не менее, указанная категория преступлений продолжает составлять практически половину от преступлений, совершенных на территории города", - сказал он на пресс-конференции "Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты" в пресс-центре "Россия сегодня".
В материалах столичной полиции отмечается, что доля киберпреступлений, зарегистрированных в Москве за 9 месяцев 2025 года, составила 45,8%. При этом в ведомстве отмечают снижение регистраций данного вида преступлений на 9,7%.
Прасолов также отметил, что в текущем году раскрываемость киберпреступлений выросла на 5% и составила 28,8%. Кроме того, по его словам, наиболее распространенным видом IT-преступлений остаются мошенничество и кража, но и они имеют тенденцию к снижению.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин высказался о конвенции ООН против киберпреступности
25 октября, 11:09
 
ОбществоМоскваВладимир ПрасоловМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала