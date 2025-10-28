МВД рассказало о количестве киберпреступлений в Москве

"При снижении общего количества зарегистрированных преступлений на 3,5% одновременно идет также и снижение регистраций преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Тем не менее, указанная категория преступлений продолжает составлять практически половину от преступлений, совершенных на территории города", - сказал он на пресс-конференции "Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты" в пресс-центре "Россия сегодня".