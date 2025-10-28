Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд
Хоккей
 
21:53 28.10.2025 (обновлено: 23:03 28.10.2025)
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд
Московское "Динамо" обыграло китайский клуб "Шанхайские драконы" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Хоккей, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Спорт
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд

"Шанхайские драконы" со счетом 1:5 проиграли московскому "Динамо" в матче КХЛ

Шанхайские драконы
Шанхайские драконы - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Соцсети "Шанхайских драконов"
Шанхайские драконы. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло китайский клуб "Шанхайские драконы" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Санкт-Петербурге, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). У победителей дубль оформил Артем Ильенко (4-я и 43-я минуты), по шайбе забросили Артем Швец-Роговой (31), Дилан Сикьюра (41) и Седрик Пакетт (56). Гол хозяев на счету Остина Вагнера (33). Нападающий "бело-голубых" Максим Комтуа в третьем периоде получил дисциплинарный штраф до конца матча.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
1 : 5
Динамо Москва
32:15 • Остин Вагнер
(Натан Сучезе)
03:11 • Артем Ильенко
(Артем Сергеев, Максим Джиошвили)
30:36 • Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
40:11 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
42:03 • Артем Ильенко
(Максим Джиошвили)
55:32 • Седрик Пакетт
(Никита Гусев, Игорь Ожиганов)
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд и с 23 очками идут на седьмом месте в таблице Западной конференции, опережая идущее восьмым "Динамо" (23 очка) по дополнительным показателям. В следующем матче москвичи 30 октября нанесут визит череповецкой "Северстали", после чего 1 ноября это же сделает китайская команда.
В другом матче ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0).
Хоккей, Шанхайские драконы, КХЛ 2025-2026, ХК Динамо (Москва)
 
