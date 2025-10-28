МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло китайский клуб "Шанхайские драконы" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Санкт-Петербурге, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). У победителей дубль оформил Артем Ильенко (4-я и 43-я минуты), по шайбе забросили Артем Швец-Роговой (31), Дилан Сикьюра (41) и Седрик Пакетт (56). Гол хозяев на счету Остина Вагнера (33). Нападающий "бело-голубых" Максим Комтуа в третьем периоде получил дисциплинарный штраф до конца матча.
28 октября 2025 • начало в 19:30
Завершен
32:15 • Остин Вагнер
(Натан Сучезе)
03:11 • Артем Ильенко
(Артем Сергеев, Максим Джиошвили)
30:36 • Артем Швец-Роговой
40:11 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
42:03 • Артем Ильенко
(Максим Джиошвили)
55:32 • Седрик Пакетт
"Шанхайские драконы" потерпели пятое поражение подряд и с 23 очками идут на седьмом месте в таблице Западной конференции, опережая идущее восьмым "Динамо" (23 очка) по дополнительным показателям. В следующем матче москвичи 30 октября нанесут визит череповецкой "Северстали", после чего 1 ноября это же сделает китайская команда.
В другом матче ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0).
