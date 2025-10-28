США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет

"В результате ударов были уничтожены четыре судна, которыми управляли признанные террористические организации, занимающиеся наркоторговлей. Всего ликвидированы 14 наркотеррористов, один выжил. Американские силы не понесли потерь", — написал он.

В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.