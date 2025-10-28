Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет - РИА Новости, 28.10.2025
16:58 28.10.2025 (обновлено: 17:40 28.10.2025)
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Американская армия нанесла удары по судам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщил министр войны США Пит Хегсет в своем аккаунте в соцсети X.
«
"В результате ударов были уничтожены четыре судна, которыми управляли признанные террористические организации, занимающиеся наркоторговлей. Всего ликвидированы 14 наркотеррористов, один выжил. Американские силы не понесли потерь", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп выступил с угрозами в адрес Колумбии
24 октября, 00:32
По его словам, операции проводились в международных водах, а спасательная миссия передала выжившего мексиканским властям.
"Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем "Аль-Каида"*, и будут уничтожены так же. Мы будем отслеживать их, выявлять их сети и уничтожать", — подчеркнул американский глава военного ведомства.
Операцию провели по поручению президента Дональда Трампа.
США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы
24 октября, 10:31
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
В середине октября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что представители американского правительства совершили убийство, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Трамп позже объявил об остановке любых платежей или субсидий страны, обвинив ее в стимулировании массового производства запрещенных веществ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп пообещал убивать тех, кто привозит наркотики в США
23 октября, 23:34
 
В миреРоссияСШАТихий океанДональд ТрампПит Хегсет
 
 
