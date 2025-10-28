https://ria.ru/20251028/khamas-2051319998.html
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
СТАМБУЛ, 28 окт – РИА Новости. "Бригады Иззеддина аль-Кассама" (военное крыло ХАМАС) отсрочат передачу Израилю останков заложника из-за нарушения прекращения огня со стороны Тель-Авива, говорится в опубликованном в соцсетях релизе группировки.
Военное крыло ХАМАС
ранее заявило, что обнаружило тело погибшего заложника в одном из туннелей под сектором Газа и планировало передать тело Израилю
в 21.00 мск.
"Мы отсрочим ранее запланированную передачу тела заложника из-за нарушений оккупационных сил. Подчеркиваем, что любая эскалация со стороны сионистов затруднит процесс поисков и извлечения останков, что в свою очередь замедлит процесс возвращения тел Израилю", - сообщила группировка.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
вечером во вторник после консультаций с военными распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.