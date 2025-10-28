Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
19:42 28.10.2025 (обновлено: 19:43 28.10.2025)
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня - РИА Новости, 28.10.2025
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня

ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня Израилем

СТАМБУЛ, 28 окт – РИА Новости. "Бригады Иззеддина аль-Кассама" (военное крыло ХАМАС) отсрочат передачу Израилю останков заложника из-за нарушения прекращения огня со стороны Тель-Авива, говорится в опубликованном в соцсетях релизе группировки.
Военное крыло ХАМАС ранее заявило, что обнаружило тело погибшего заложника в одном из туннелей под сектором Газа и планировало передать тело Израилю в 21.00 мск.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Вчера, 19:23
"Мы отсрочим ранее запланированную передачу тела заложника из-за нарушений оккупационных сил. Подчеркиваем, что любая эскалация со стороны сионистов затруднит процесс поисков и извлечения останков, что в свою очередь замедлит процесс возвращения тел Израилю", - сообщила группировка.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером во вторник после консультаций с военными распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
24 октября, 19:10
 
