ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа, сообщили СМИ
18:16 28.10.2025 (обновлено: 18:32 28.10.2025)
ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа, сообщили СМИ
Бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе... РИА Новости, 28.10.2025
2025
ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Недавно террористы ХАМАС обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля в секторе Газа. <…> В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦАХАЛ недавно произвел артиллерийский обстрел в Рафахе на юге сектора Газа", — утверждается в материале.
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
Вчера, 14:52
Нарушение режима прекращения огня произошло во время правительственного заседания, где обсуждались меры Израиля в ответ на нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС.
Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
24 октября, 19:10
 
Заголовок открываемого материала