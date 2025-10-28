ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа, сообщили СМИ

Нарушение режима прекращения огня произошло во время правительственного заседания, где обсуждались меры Израиля в ответ на нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.