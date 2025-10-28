ХАМАС заявило, что передаст Израилю тело еще одного погибшего заложника

КАИР, 28 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Аль-Кассам" заявило, что передаст Израилю во вторник вечером тело еще одного погибшего заложника, обнаруженного в одном из тоннелей в секторе Газа.

"В рамках сделки по обмену пленными "Бригады Иззеддина аль-Кассама" передадут тело одного из (израильских - ред.) пленных, обнаруженное некоторое время назад на одном из участков тоннелей в секторе Газа, в 20.00 по местному времени (21.00 мск)", - говорится в сообщении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.