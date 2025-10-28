Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/karty-2051248339.html
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт - РИА Новости, 28.10.2025
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько после публикации им в соцсетях военных карт попытался оправдаться, а разразившийся в СМИ скандал... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:48:00+03:00
2025-10-28T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20250809/proval-2034278145.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт

Командир штурмовых войск ВСУ Манько попытался оправдаться после публикации карт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько после публикации им в соцсетях военных карт попытался оправдаться, а разразившийся в СМИ скандал назвал провокацией.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило в понедельник, что Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта.
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Настолько плохо": на Западе забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
9 августа, 04:59
"Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ и даже телемарафон поддались на эту провокацию. Не проверили и погнали раздувать предательство. Кто-то умышленно… хочет сделать из военных непутевых, дурачков, которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы", - написал Манько в социальной сети Facebook*.
Он также заявил, что показанные им изображения не являются военными картами и не имеют грифа секретности. К настоящему моменту все фотографии, вызвавшие общественное возмущение, удалены с его аккаунта.
"Я показал то же самое, что Deep State (украинский проект, публикующий интерактивную карту боевых действий – ред.) или генштаб. Только рассказал более детально, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем", - добавил Манько, требуя от медиа извиниться.
Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"** Валентин Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала