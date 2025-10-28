Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько после публикации им в соцсетях военных карт попытался оправдаться, а разразившийся в СМИ скандал назвал провокацией.

Украинское издание "Страна.ua" сообщило в понедельник, что Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта.

"Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ и даже телемарафон поддались на эту провокацию. Не проверили и погнали раздувать предательство. Кто-то умышленно… хочет сделать из военных непутевых, дурачков, которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы", - написал Манько в социальной сети Facebook*.

Он также заявил, что показанные им изображения не являются военными картами и не имеют грифа секретности. К настоящему моменту все фотографии, вызвавшие общественное возмущение, удалены с его аккаунта.

"Я показал то же самое, что Deep State (украинский проект, публикующий интерактивную карту боевых действий – ред.) или генштаб. Только рассказал более детально, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем", - добавил Манько, требуя от медиа извиниться.

Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"** Валентин Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.