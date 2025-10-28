Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 28.10.2025 (обновлено: 16:20 28.10.2025)
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском - РИА Новости, 28.10.2025
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
Американский журналист Такер Карлсон назвал позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры ошибкой. Об этом он рассказал в интервью RTVI...
Такер Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском

Карлсон назвал позволение нелегитимному Зеленскому вести переговоры ошибкой

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры ошибкой. Об этом он рассказал в интервью RTVI US.

"Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой", — сказал он.
Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Глава МИД Германии выступил с серьезным предупреждением об Украине
Вчера, 09:45
Журналист добавил, что конфликт на Украине только разгорается.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.

Президент России Владимир Путин отмечал, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
