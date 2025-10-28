Журналист добавил, что конфликт на Украине только разгорается.



Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.



Президент России Владимир Путин отмечал, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.