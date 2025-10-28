Кандидат в премьеры Молдавии опубликовал состав правительства

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Молдавии Александру Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД.