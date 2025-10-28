Кандидат в премьеры Молдавии опубликовал состав правительства

КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Молдавии Александру Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД.
Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Мунтяну должен будет представить свою новую команду кабмина.
"Именно с этой командой я пойду в парламент просить депутатов о вотуме доверия. Наш приоритет — обеспечение экономического роста, а также профессиональная команда правительства, которая обеспечит готовность Республики Молдова к вступлению в ЕС в ближайшие годы", - написал Мунтяну на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская"), опубликовав список новых членов кабмина.
Свои должности в правительстве сохранят вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова, министр иностранных дел Михай Попшой, министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитина, министр образования Дан Перчун, министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга, министр обороны Анатолий Носатый, министр энергетики Дорин Жунгиету и министр инфраструктуры Владимир Боля. Экс-министр труда и соцзащиты Алексей Бузу займет место генерального секретаря правительства.
Мунтяну выступит перед парламентом Молдавии 31 октября. Там он официально представит программу правления будущего правительства.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
