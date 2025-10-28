https://ria.ru/20251028/kamchatka-2051068242.html
На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков
На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков - РИА Новости, 28.10.2025
На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков
Шесть афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 28.10.2025
На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости.
Шесть афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировали 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8, один из которых ощущался на суше.
"За сутки произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
По данным ведомства, на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса, в населенных пунктах пеплопадов не зарегистрировали.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Карымского, Камбального и Крашенинникова, уточнило министерство.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключило ведомство.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае
с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".