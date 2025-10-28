На Камчатке зафиксировали шесть афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Шесть афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировали 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8, один из которых ощущался на суше.

"За сутки произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

По данным ведомства, на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса, в населенных пунктах пеплопадов не зарегистрировали.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова, уточнило министерство.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - заключило ведомство.