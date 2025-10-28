КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. В администрации Калининграда проходят повторные обыски, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

« "В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят по уголовному делу заместителя председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда, которого подозревают в мошенничестве по статье 159 УК.

Романа Бартоша взяли под стражу по решению Центрального районного суда Калининграда 17 октября. По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии МБУ "Управление капитального строительства" коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений сформировали завышенную начальную максимальную цену контракта на поставку.