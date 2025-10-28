Рейтинг@Mail.ru
В администрации Калининграда проходят повторные обыски
17:08 28.10.2025 (обновлено: 18:40 28.10.2025)
В администрации Калининграда проходят повторные обыски
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. В администрации Калининграда проходят повторные обыски, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
26 сентября, 13:46
Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят по уголовному делу заместителя председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда, которого подозревают в мошенничестве по статье 159 УК.
Романа Бартоша взяли под стражу по решению Центрального районного суда Калининграда 17 октября. По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии МБУ "Управление капитального строительства" коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений сформировали завышенную начальную максимальную цену контракта на поставку.
Единственным участником конкурса оказался индивидуальный предприниматель, с которым МБУ "УКС" и заключило контракт. Две скамейки поставили в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере — 8 278 466 рублей. В результате МБУ "УКС" причинили ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме составляет свыше миллиона рублей.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
17 октября, 10:05
 
ПроисшествияКалининград
 
 
Заголовок открываемого материала