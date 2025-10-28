Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
28.10.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Песков: Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений Литвы об ограничении транзита.
В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.
"Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими будут действия Москвы в ответ на данные заявления.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Захарова посоветовала литовским политикам учить историю
10 января, 11:45
 
