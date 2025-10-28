https://ria.ru/20251028/kaliningrad-2051145218.html
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград - РИА Новости, 28.10.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне заявлений Литвы об ограничении РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:38:00+03:00
2025-10-28T12:38:00+03:00
2025-10-28T12:38:00+03:00
калининград
литва
россия
дмитрий песков
гитанас науседа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/49/1489044980_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a03f8c9c69c346c3df8a206d2489da0.jpg
https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html
калининград
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/49/1489044980_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c58479b89e8dc554b807f475ede57db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, литва, россия, дмитрий песков, гитанас науседа, в мире
Калининград, Литва, Россия, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа, В мире
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
Песков: Россия будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом