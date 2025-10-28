Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о заявлениях Литвы насчет транзита в Калининград
12:35 28.10.2025 (обновлено: 12:36 28.10.2025)
Песков ответил на вопрос о заявлениях Литвы насчет транзита в Калининград
В Кремле видели заявления из Литвы об ограничении транзита в Калининград, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:35:00+03:00
2025-10-28T12:36:00+03:00
Песков ответил на вопрос о заявлениях Литвы насчет транзита в Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Калининград
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Вид на Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле видели заявления из Литвы об ограничении транзита в Калининград, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
Ранее портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.
"Мы видели, безусловно, эти все заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
26 октября, 15:45
 
ЛитваКалининградРоссияДмитрий ПесковГитанас НауседаВ мире
 
 
