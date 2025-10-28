Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
21:52 28.10.2025
Кадыров показал кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры прицельных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 28.10.2025
безопасность, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
28.10.2025

ГРОЗНЫЙ, 28 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры прицельных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на харьковском направлении.
"Харьковское направление. На кадрах — результат точной и слаженной работы бойцов группы "Батя" легендарного спецназа "Ахмат" Минобороны России. Расчёт ударного БПЛА "Молния-2" нанёс прицельный удар по пунктам временной дислокации вражеской пехоты", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что благодаря высокому профессионализм и отваге бойцов "сопротивление противника подавлено".
"Работа выполнена чётко и результативно", — написал глава региона.
Безопасность, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
