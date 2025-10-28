https://ria.ru/20251028/kadyrov-2051334805.html
Кадыров показал кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
Кадыров показал кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Кадыров показал кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры прицельных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Работа группы "Бати" спецназа "АХМАТ"
Работа группы "Бати" спецназа "АХМАТ"
