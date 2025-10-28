https://ria.ru/20251028/joshkar-ola-2051328284.html
В Йошкар-Оле задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа
Сотрудники полиции установили подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа в Йошкар-Оле, сообщает МВД по Марий Эл. РИА Новости, 28.10.2025
2025
Новости
ru-RU
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа в Йошкар-Оле, сообщает МВД по Марий Эл.
"Предварительно установлено, что подозреваемые произвели выстрелы из охолощенных пистолетов, которые были изъяты после их задержания на выезде из марийской столицы. Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны", - говорится в сообщении.
На двух водителей кортежа составлены административные материалы по статье 12.37 КоАП РФ
(Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и статье 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).
Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки.