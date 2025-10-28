В Йошкар-Оле задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа в Йошкар-Оле, сообщает МВД по Марий Эл.

"Предварительно установлено, что подозреваемые произвели выстрелы из охолощенных пистолетов, которые были изъяты после их задержания на выезде из марийской столицы. Лица, подозреваемые в хулиганских действиях, задержаны", - говорится в сообщении.