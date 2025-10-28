https://ria.ru/20251028/jamal-2051207564.html
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах - РИА Новости, 28.10.2025
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что через год, когда будет вводиться в эксплуатацию... РИА Новости, 28.10.2025
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах
Артюхов пообещал Путину, что ЯНАО избавится от второй смены в школах через год