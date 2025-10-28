Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что через год, когда будет вводиться в эксплуатацию большинство строящихся и находящихся на капитальном ремонте школ, регион избавится от второй смены.