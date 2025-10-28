Рейтинг@Mail.ru
14:41 28.10.2025
Глава ЯНАО пообещал Путину избавиться от второй смены в школах
россия
ямал
дмитрий артюхов
владимир путин
общество
россия, ямал, дмитрий артюхов, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что через год, когда будет вводиться в эксплуатацию большинство строящихся и находящихся на капитальном ремонте школ, регион избавится от второй смены.
Во вторник глава государства принял с докладом губернатора ЯНАО. Путин поинтересовался второй сменой в школах региона – по его данным, 25% школьников Ямала учатся во вторую смену.
"Да, и эта проблема остаётся. Восемь новых школ строим, ещё порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода – часть школ вводится в следующем учебном году – ещё через год проблема во многом будет уже уходить", - сказал Артюхов.
Начало встречи Путина с губернатором ЯНАО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Губернатор ЯНАО доложил Путину о развитии региона
