22:19 28.10.2025
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, сша, израиль, сектор газа
В мире, США, Израиль, Сектор Газа
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ

AP: Израиль уведомил США о планах нанести удары по Газе во вторник

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников.
"Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары (по сектору Газа - ред.) во вторник", - говорится в материале агентства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ
24 октября, 12:00
 
В миреСШАИзраильСектор Газа
 
 
