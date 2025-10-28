https://ria.ru/20251028/izrail-2051337103.html
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 28.10.2025
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ
AP: Израиль уведомил США о планах нанести удары по Газе во вторник