Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС - РИА Новости, 28.10.2025
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Израиль рассматривает любые варианты реагирования на нарушение условий прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, включая тот факт, что... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:40:00+03:00
2025-10-28T19:40:00+03:00
2025-10-28T19:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
2025
Новости
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушения соглашения ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Израиль рассматривает любые варианты реагирования на нарушение условий прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, включая тот факт, что палестинские радикалы не вернули до сих пор тела всех заложников, заявила во вторник официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.
"Если говорить о последствиях для ХАМАС
и ответных мерах (Израиля
– ред.), то на данный момент сейчас все опции на столе… премьер-министр проводит совещание на тему последствий для ХАМАС. Ничего нельзя исключать. Все это происходит в полной координации с США
, президентом Дональдом Трампом
и его командой", - сообщила Бедросян на брифинге.
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху
обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.