19:40 28.10.2025
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС

Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Израиль рассматривает любые варианты реагирования на нарушение условий прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, включая тот факт, что палестинские радикалы не вернули до сих пор тела всех заложников, заявила во вторник официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.
"Если говорить о последствиях для ХАМАС и ответных мерах (Израиля – ред.), то на данный момент сейчас все опции на столе… премьер-министр проводит совещание на тему последствий для ХАМАС. Ничего нельзя исключать. Все это происходит в полной координации с США, президентом Дональдом Трампом и его командой", - сообщила Бедросян на брифинге.
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Вчера, 19:23
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля
25 октября, 21:52
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
