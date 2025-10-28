https://ria.ru/20251028/izrail-2051314729.html
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2025
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:23:00+03:00
2025-10-28T19:23:00+03:00
2025-10-28T19:43:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051314984_225:0:3866:2048_1920x0_80_0_0_f4773466111d06fda538e7a5ee2074e1.jpg
https://ria.ru/20251003/gaza-2046245507.html
https://ria.ru/20251028/izrail-2051212847.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051314984_1135:0:3866:2048_1920x0_80_0_0_3155f97727bf4717d1db0a814358789f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Нетаньяху распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
«
"По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху
поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", — говорится в сообщении.
В свою очередь, боевое крыло ХАМАС
заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля
.
Сегодня офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.
Израильское армейское радио
"Галей ЦАХАЛ" сообщило об артударе по ХАМАС в Рафахе
на юге сектора Газа. Утверждалось, что это было ответом на обстрел израильских военных со стороны бойцов палестинского движения.
Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом
и палестинским движением вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.