Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
19:23 28.10.2025 (обновлено: 19:43 28.10.2025)
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа - РИА Новости, 28.10.2025
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 28.10.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Нетаньяху распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа

© Getty Images / Anadolu / Ali JadallahДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Ali Jadallah
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
"По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", — говорится в сообщении.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
3 октября, 17:38
В свою очередь, боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.
Сегодня офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.
Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило об артударе по ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Утверждалось, что это было ответом на обстрел израильских военных со стороны бойцов палестинского движения.
Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
Вчера, 14:52
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
