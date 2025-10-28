Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные удары по сектору Газа, сообщила его канцелярия.

« "По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", — говорится в сообщении.

В свою очередь, боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля

Сегодня офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.

Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило об артударе по ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Утверждалось, что это было ответом на обстрел израильских военных со стороны бойцов палестинского движения.

Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.