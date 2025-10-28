Рейтинг@Mail.ru
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры - РИА Новости, 28.10.2025
14:52 28.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры

Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пообещал ответные меры

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков солдата, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
В понедельник вечером власти Израиля сообщили, что получили через Красный крест гроб с телом заложника, который погиб в плену в палестинских радикалов.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе
21 октября, 10:45
“После завершения процедуры опознания сегодня утром было установлено, что минувшей ночью Израилю были возвращены останки, принадлежащие похищенному павшему Офиру Царфати, чье тело было возвращено из сектора Газа в результате военной операции около двух лет назад. Семья получила уведомление”, - говорится в сообщении канцелярии.
В офисе Нетаньяху подчеркнули, что речь идет “о явном нарушении соглашения” со стороны ХАМАС.
“Премьер-министр Нетаньяху проведет совещание с руководством системы безопасности, на котором будут обсуждены шаги Израиля в ответ на эти нарушения”, - добавили в канцелярии.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся у нее 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Версия 2023.1 Beta
