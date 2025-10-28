Израиль полгода не перечисляет ПНА средства от налогов

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Израиль полгода не перечисляет средства Палестинской национальной администрации (ПНА) от налоговых и таможенных сборов, удерживаемая сумма превысила 3 миллиарда долларов, заявил саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" премьер правительства Палестины Мухаммед Мустафа.
"За последние шесть месяцев Израиль не перечислял нам никаких средств, что означает, что в Израиле скопились суммы, превышающие 3 миллиарда долларов, что препятствует выплате зарплат госсотрудникам, оплате услуг частного сектора и совершению банковских операций", - сказал Мустафа.
Премьер рассказал, что палестинские власти сообщили США о заблокированных Израилем средствах, и американская администрация обещала оказать содействие в решении этого затруднения. Кроме того, ряд стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию, а также Евросоюз, тоже ведет переговоры с Государством Израиль по этому вопросу.
Израиль, согласно договоренности в рамках мирных соглашений Осло в 1994 году, собирает пошлины и налоги на импортируемые в Палестину товары и обязан ежемесячно перечислять Палестинской национальной администрации эти средства, из которых формируется значительная часть палестинского бюджета.