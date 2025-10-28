Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/izrail-2051060280.html
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника - РИА Новости, 28.10.2025
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:01:00+03:00
2025-10-28T00:01:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251027/khamas-2051045367.html
https://ria.ru/20251026/dron-2050783806.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника

Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В понедельник телеканал Al Jazeera отметил со ссылкой на источник в командовании "Бригад Иззеддина аль-Кассама" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) об обнаружении останков погибшего заложника в районе Эт-Туффах города Газа. ХАМАС заявило, что передаст Израилю тело погибшего заложника.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника
Вчера, 20:35
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с останками умершего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности на территории сектора Газа... Оттуда гроб будет перевезен в Израиль", - написал офис премьера в соцсети Х.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Израильский БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Израильский беспилотник атаковал миротворцев ООН на юге Ливана
26 октября, 22:26
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный КрестАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала