Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника - РИА Новости, 28.10.2025
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В понедельник телеканал Al Jazeera
отметил со ссылкой на источник в командовании "Бригад Иззеддина аль-Кассама" (военного крыла палестинского движения ХАМАС
) об обнаружении останков погибшего заложника в районе Эт-Туффах города Газа. ХАМАС заявило, что передаст Израилю
тело погибшего заложника.
"При посредничестве Красного Креста
Израиль получил гроб с останками умершего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
и Общей службы безопасности на территории сектора Газа... Оттуда гроб будет перевезен в Израиль", - написал офис премьера в соцсети Х.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.