Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего топ-менеджера Fesco

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего топ-менеджера группы Fesco и компании "Трансконтейнер", а ныне первого замгендиректора логистической компании "Логопер" Александра Исурина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.