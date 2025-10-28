https://ria.ru/20251028/ispytanie-2051186182.html
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника" - РИА Новости, 28.10.2025
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:59:00+03:00
2025-10-28T13:59:00+03:00
2025-10-28T13:59:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
владимир путин
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251028/burevestnik-2051176449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, владимир путин, валерий герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
Лавров заявил об отсутствии реакций по дипканалам на испытание "Буревестника"