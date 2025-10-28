Рейтинг@Mail.ru
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
13:59 28.10.2025
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник". РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
сергей лавров
владимир путин
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
в мире, россия, сергей лавров, владимир путин, валерий герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"

Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник".
"По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах (на испытания – ред.). Как-то все притихли", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов на полях международной конференции по евразийской безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
